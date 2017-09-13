Буревій "Ірма": Франція евакуювала двох українців з Карибів

Франція евакуювала двох громадян України зі своїх заморських територій на Карибських островах через руйнівний буревій "Ірма". Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter.

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"Кризовий центр МЗС Франції: евакуйовано двох громадян України з о.Сен-Мартен на о.Мартиніка через (буревій) "Ірма". Загрози їхньому життю немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, посольства України у США, Нідерландах, Кубі, Франції та консульські установи у США взаємодіють з кризовими центрами цих країн у цілодобовому режимі для отримання інформації про українців, які можуть перебувати на територіях, де вирує "Ірма".