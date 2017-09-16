В Одесі затримано директора табору, де внаслідок пожежі загинули діти

В Одесі затримано директора дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія», в якому під час пожежі загинули діти. Про це в Facebook повідомив начальник Головного управління Нацполіціі в Одеській області Дмитро Головін.

Читайте такожЧисло жертв пожежі в одеському дитячому таборі зросло до трьох«Його затримано в порядку ст. 208 КПК, як пряму посадову особу, що особисто відповідає за діяльність цього закладу. Запобіжний захід обиратиме суд», - написав Головін.

Крім цього, через пожежу відсторонено від займаних посад низку чиновників, повідомили в прес-службі Одеської міської ради.

«Відсторонений від виконання обов'язків керівник Київської районної адміністрації Володимир Сушков, директор табору Петрос Саркісян і його заступник, який відповідав за пожежну безпеку. Відповідне розпорядження видав міський голова. Крім того, заяву про звільнення написала директор департаменту освіти та науки міськради Олена Буйневич», - заявили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія», розташованого в курортній зоні Одеси, сталась пізно ввечері 15 вересня. Під час пожежі загинули двоє дітей, двоє госпіталізовані. Пошуки ще однієї дитини тривають. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацію ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

Згідно з розпорядженням голови Одеської ОДА Максима Степанова, в області у зв'язку із загибеллю дітей 16-17 вересня оголошено жалобу.