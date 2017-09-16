ДСНС про пожежу в дитячому таборі: сигналізація була навмисно виведена з ладу

Новітня звуко-світлова протипожежна сигналізація, яка була куплена і встановлена в муніципальному дитячому таборі «Вікторія» в минулому році, на момент вчорашньої пожежі була відключена.

Про це в ході позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської ОДА повідомили керівники регіонального ГУ ДСНС в Одеській області, передає «Думська».

Пожежні перевіряли табір 23 червня 2017 року, і виявили порушення, зокрема, відключену сигналізацію. Договір з компанією «Укртехбезпека», яка повинна обслуговувати цю систему, табір розірвав. Відповідальна за протипожежну безпеку особа була оштрафована і отримала припис про усунення порушень, але нічого зроблено не було.

Найближче пожежне водоймище на момент пожежі було заповнене лише на третину.

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«У 2016 році в таборі була куплена, встановлена і введена в експлуатацію сучасна протипожежна сигналізація, однак потім її навмисно довели до неробочого стану», — сказав заступник начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області Михайло Вовк, додавши, що система була відключена від пульта.

Присутній на засіданні мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що, за його інформацією, на місці пожежі все-таки були помічені червоні світлові сигнали і було чутно звук.

«Система таким чином повідомляла про свою несправність», — відповів на це рятувальник.