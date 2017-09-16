Подробиці пожежі у дитячому таборі в Одесі: протипожежна сигналізація не спрацювала

При виникненні загоряння в одному з корпусів дитячого табору "Вікторія" в Одесі, в результаті якої загинули двоє дітей, троє дітей госпіталізовані і ще одна дівчинка розшукується, у будівлі не спрацювала протипожежна сигналізація.

Про це у коментарі телеканалу "112 Україна" заявив радник глави Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

"Є факт того, що дійсно не спрацювала сигналізація, підрозділи отримали повідомлення про пожежу і перша машина була на місці вже через 4 хвилини, тому що поверталася з іншого виклику", - заявив Форостяк.

Також Форостяк підтвердив проблему з наявністю води в таборі при гасінні пожежі.

Читайте такожТрагедія в дитячому таборі Одеси: на місці пожежі знайдено два тіла

"Там дійсно була проблема з місцевими магістралями, але якщо бути об'єктивними, відсутність води істотної ролі не грала. Це була масштабна пожежа і пожежники майже не використовували воду", - заявив Форостяк.

В ДСНС раніше заявили, що у "Вікторії" не виявилося води для гасіння пожежі. У зв'язку з цим пожежникам довелося протягувати рукави до гідранта на вулицю Вільямса (1200 метрів), що істотно ускладнило процес ліквідації займання.