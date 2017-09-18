СБУ прикрила терористичну організацію в Харкові, яка постачала секретну інформацію до Москви

У ситуації гібридної війни кожен провал, дурість або відвертий злочин українських чиновників - благодатний ґрунт для прихильників "руского міра" і "Новоросії". Тут їм і приводів шукати не треба: варто підняти гасло справедливості. І працюють на ворога люди зовсім небезталанні.

У Харкові ватажком терористичної організації став успішний науковець. Віртуозно вмів переконувати, кажуть його підлеглі. Швидко сколотив підпільну організацію, яка мріяла взяти реванш за "Харківську народну республіку". А коли його викрила контррозвідка СБУ, проросійські медіа здійняли галас: затримали, мовляв, звичайного пенсіонера.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Він відпочиває на альпійських курортах, планує бізнес в Європі і, при цьому, робить все, щоби над Харковом замайорів російський триколор. "Я якби був молодший, то до Стрєлкова б пішов!", - каже Мехті Логунов.

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Поважний вік цього дідуся не дав йому можливості зі зброєю в руках підтримати "русский мір". І той же похилий вік може вберегти його від правосуддя. "Моя зброя ось тут!", - показує на голову.

Проте, в історії сивочолого інтелектуала фігурує і реальна зброя. Хлопцеві, який відсидів у в'язниці, дід зробив пропозицію пройти навчання у диверсійному центрі в Росії. Зброя вже чекала на хлопця неподалік від його домівки. Схованка була помічена на карті, яку контррозвідники знайшли в паперах діда. Тепер хлопець чекає на помсту. "Фізично боюся за своє життя", - каже хлопець.

Та він не один боїться старого. Ольга - перекладач. На прохання старого науковця перекладала різні фальшивки. Це була потужна інформаційна зброя. І він сумлінно тиснув на її гачок. Зізнається, що його пропагандистські опуси потрапляли до проросійськи налаштованої парламентарки в німецькому Бундестазі.

"Я відправив матеріал Сарі Вагенкнехт. Коли вона в парламенті говорила, вимовила слова, і це були мої слова", - говорить Мехті Логунов.

І одразу ж цю промову починають цитувати російські пропагандисти. Нібито, як думку Бундестагу.

Для переконання своїх підлеглих старий не гребував ніякими методами. Перекладачка регулярно отримувала від нього відео загиблих на Донбасі дітей. Це її налаштувало на певний антиукраїнський лад і тому вона погодилася перекладати.

Так, у різний спосіб дід переконав працювати на себе 18 харків'ян. "У затриманого було таке правило, що люди в його групі не спілкувалися між собою і не були знайомі", - зазначає оперативник контррозвідки "Танаїс".

Особливо старого цікавив Харківський фізико-технічний інститут, де проводять ядерні досліди. Його цікавили дані про радіоактивні відходи, де вони зберігаються. Терористи зазвичай цікавляться радіоактивними відходами для створення так званої "брудної бомби". Для чого вони старому вченому, залишається тільки здогадуватися.

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Інформація про військові об'єкти та кількість озброєння, особисті дані українських військових та патріотично налаштованих харків'ян, - усе це через нього отримували у Москві. Ба більше, він шукав секретні розробки для української армії. І знайшов. Він зустрічався з одним із розробників нової технології підсилення броні. Хотів за гроші передати її російській розвідці. "Але спочатку броня, - каже він вченому. – а потім гроші".

У своєму досить похилому віці старий мав потяг до красивого життя. Зустрічі завжди призначав у модних місцях, наприклад, в ірландському пабі. За одним зі столиків йому передали інформацію про військові розробки. Але дідусь не знав, що просто над ним - камера спостереження.

Молодий вчений погодився на співпрацю з контррозвідкою. На ньому - прихована камера. Мав передати секретний звіт про науково-дослідну роботу. Секретну роботу дід вирішує самотужки везти до Москви. Бо розуміє, що російська розвідка добре за неї заплатить.

Але до Москви цього разу військова таємниця не доїхала. Групу розкрито. Ватажка заарештовано. Попри всі зусилля зрадників, нова броня рятуватиме життя українських бійців. А "русскій мір" і цього разу не перетворить Харківщину на руїни Донбасу.