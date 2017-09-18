Прокуратура готує апеляцію на виправдувальний вирок фігурантам "справи 2 травня"

Прокуратура категорично не згодна з рішенням Іллічівського міського суду та готує апеляційну скаргу на виправдувальний вирок щодо фігурантів «справи 2 травня». Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури з посиланням на прокуратуру Одеської області.

Читайте такожСуд виправдав проросійських учасників одеської трагедії 2 травня"18 вересня 2017 року колегією Іллічівського міського суду винесено виправдувальний вирок щодо всіх осіб, причетних до масових заворушень 2 травня 2014 року, які призвели до загибелі людей. Прокуратура категорично не погоджується із вказаним рішенням суду, що грубо порушує норми закону, та вже готує апеляційну скаргу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у залі судового засідання у понеділок, 18 вересня, прокуратура Одещини повідомила про підозру двом фігурантам масових заворушень у здійсненні публічних закликів до вчинення умисних дій з метою зміни меж території і державного кордону України, спрямованих на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Прокуратура вже звернулася до суду про обрання вказаним особам запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 вересня, суд міста Чорноморськ (колишній Іллічівськ) Одеської області визнав невинуватими підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Вердикт оголошувався близько 4 годин. Колегія під головуванням судді Філіпа Журавля визнала, що обвинувачення не надало переконливих доказів вини обвинувачуваних.

Також, на думку суду, не надано жодних речових доказів. Показання головного свідка сторони обвинувачення Олександра Посьміченка суд до уваги не взяв, так само як і надані прокуратурою фото- і відеоматеріали, які, на думку звинувачення, підтверджують провину фігурантів.

При цьому суд взяв до уваги показання свідка захисту Олександра Лесика, який заявив, що антимайданівці 2 травня 2014 року в Одесі були беззбройні, а проукраїнські активісти добре організовані та озброєні.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 людей, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, де також загинули люди.

На лаві підсудних – 19 фігурантів, 5 з яких утримуються в СІЗО. Ще один фігурант, Владислав Ільницький, у серпні втік до Російської Федерації.