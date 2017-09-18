Справа 2 травня: після вироку суду поліції довелося "рятувати" російського консула та його озброєного помічника (фото)

До будівлі суду, де виправдали фігурантів справи про трагедію 2 травня в Одесі прибув російський консул Олександр Страхов. Про це у Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко.

Згідно із його повідомленням, російський консул прибув разом із озброєним помічником. Однак, згодом їх евакуювала поліція.

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«Приперся російський консул. Страхов Алєксандр Ніколаєвіч. Оновлено. Його помічник був озброєний. Оновлено 2: поліція їх евакуювала і вони втекли», - написав Стерненко.

Як повідомляв УНІАН раніше, суд міста Чорноморськ (колишній Іллічівськ) Одеської області визнав невинними підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі.

З 19 фігурантів, які перебувають на лаві підсудних, п'ятеро утримувалися в СІЗО - росіяни Євген Мефедов і Максим Сакаулов, а також українці - Сергій Долженков, Сергій Корчинський і Владислав Романюк. Як повідомляє регіональне видання Думская, п'ятьох фігурантів, які перебували під вартою, звільнили. Виправдувальний вирок колегія суддів під головуванням Філіпа Журавля зачитувала кілька годин. Суд констатував, що переконливих доказів провини обвинувачених Сергія Долженкова та інших прокуратура не надала: «Немає жодного доказу, що підтверджує обвинувачення. Більш того, обвинувачення навіть не намагалося довести провину».