Світ зіткнувся з унікальним вірусом грипу, вважає Головний санітарний лікар РФ Геннадій Оніщенко. "Це, звичайно, унікальна ситуація, з таким штамом ми, мабуть, не зустрічалися, в його генетичній характеристиці відбувся революційний дрейф, який перейшов на людину", - сказав він.

Оніщенко пояснив, що всі пандемії ХХ століття відбувалися приблизно за однією схемою: "всі процеси, всі пандемії починалися від птахів, потім переходили на свиней, там проходили певний пасаж і з нього стартували вже на людську популяцію". "Зараз ми маємо дещо іншу ситуацію", - підкреслив Головний санітарний лікар РФ.

"Відбулася реассортація, тобто об`єднання трьох штамів - одного пташиного Н5 і двох свинячих Н3 і Н1, - сказав він. - Тобто певною мірою ми зустрічаємо старий Н1, який нам вже відомий і в той же час цей Н1 володіє абсолютно іншими властивостями". Проте, підкреслив Оніщенко, "за характеристиками цей штам менш небезпечний, ніж Н5", повідомляє ІТАР-ТАРС.

Головний санітарний лікар РФ закликав росіян не панікувати - "паніка поганий порадник". "На даний момент на території Російської Федерації такого роду захворювання не реєструються", - повідомив він. "Якщо відбудеться завезення, перш за все, звичайно ж авіатранспортом, то наші служби на це орієнтовані і вживатимуть адекватних заходів", - запевнив він.

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