Учасниця Євробачення від Росії співатиме українською і російською

Українська співачка Анастасія ПРИХОДЬКО, яка представляє Росію на «Євробаченні-2009» в Москві виконує пісню «Мама» українською і російською мовами, тому що так можна виразніше передати її образ.

Про це на прес-конференції в Москві сказав продюсер співачки Костянтин МЕЛАДЗЕ.

«Мені здалося, що приспів українською виразніше передає образ і Настину суть. Ми вирішили наполягти, щоб пісня була виконана двома мовами, тому що обидві мови для мене і Насті є рідними», - сказав К.МЕЛАДЗЕ.

Він зазначив, що А.ПРИХОДЬКО представить не хореографічний, а психоделічний номер, щоб передати всю глибину переживань людини, яка вперше покохала.

У свою чергу А.ПРИХОДЬКО повідомила, що під час її виступу на екранах транслюватиметься відеоряд, де вона за 1 хвилину перетвориться на 70-річну жінку.

«Мені сподобалося, як я виглядатиму в старості. Я вирішила не робити пластичних операцій. Старітиму природним чином», - сказала вона.

Організатори повідомили, що журналісти побачать цей кліп тільки у фіналі, оскільки під час другої репетиції, яка відбудеться 10 травня, він ще буде в роботі.

А.ПРИХОДЬКО також повідомила, що залишилася задоволена першою репетицією: «У мене досі ейфорія. Я виступала раніше в «Олімпійському», але цього разу сцена – колосальна. Прекрасні відчуття, потрібно отримувати задоволення від кожної хвилини на сцені», - підкреслила вона.

У той же час вона не повідомила, в чому вийде на сцену. «Зачіска і сукня – поки секрет, інакше – буде нецікаво», - сказала вона.