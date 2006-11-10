Пасхавер: приватизація за Януковичем - на користь Росії

Відміна останнім часом декількох приватизаційних конкурсів може свідчити про зміну ідеології приватизації в Україні. Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР.

За його словами, може йтися, наприклад, про можливу переорієнтацію пріоритетів при приватизації з транснаціональних компаній, як потенційних покупців українських підприємств, на російські, що, у свою чергу, може бути одним з елементів газових домовленостей між Україною і Росією.

Експерт також відзначив, що однією з можливих причин відміни конкурсу могла стати зміна кола потенційних покупців, з якими, можливо, існували якісь домовленості щодо придбання ними тих чи інших українських підприємств, що приватизовувались. Експерт також не виключив, що уряд, можливо, орієнтуватиметься на збереження максимальної кількості державної власності.

«Сьогодні вже очевидно, що у уряду Віктора ЯНУКОВИЧА інші пріоритети в приватизації, ніж у попереднього уряду», - відзначив О.ПАСХАВЕР. За словами О.ПАСХАВЕРА, детальніше про пріоритети уряду В.ЯНУКОВИЧА в приватизації можна буде дізнатися, проаналізувавши умови нових приватизаційних конкурсів.

Як повідомляв УНІАН, лише за останній місяць Фонд державного майна своїми наказами відмінив три приватизаційні конкурси.

Так, своїм наказом від 2 жовтня 2006 року ФДМУ припинив конкурс з продажу пакета акцій у розмірі 76% статутного фонду ВАТ «ХК «Луганськтепловоз».

27 жовтня Фонд держмайна відмінив конкурс з продажу держпакета ВАТ «Комсомольське рудоуправління» в розмірі 38,14%.

9 листопада ФДМУ відмінив проведення конкурсу з продажу пакета 50%+1 акція акціонерної холдингової компанії (АХК) "Укрнафтопродукт".