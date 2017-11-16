У Житомирі вручили сертифікати випускникам школи "Шлях до майбутньої професії"

Вчора у Житомирі вручили сертифікати вихованцям дитячих будинків сімейного типу - випускникам школи “ Шлях до майбутньої професії”. Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, 15 листопада у Житомирі відбулося підсумкове заняття другого циклу навчання місцевої Інформаційної школи професійної орієнтації.

Його провели в рамках спільного профорієнтаційного проекту Житомирського міського центру зайнятості та Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Проект має назву «Шлях до майбутньої професії».

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При цьому слухачам школи було вручено відповідні сертифікати про навчання.

Під час навчання учасники проекту - діти з числа вихованців дитячих будинків сімейного типу - дізналися про ринок праці, про формулу вибору професії, пройшли тестування на визначення свої нахилів та здібностей, які вони зможуть використати для успішної професійної кар’єри.

Нагадаємо, що цей проект спрямований на допомогу молоді у свідомому виборі професії.

Участь у ньому беруть вихованці дитячих будинків сімейного типу та прийомні діти, діти з опікунських сімей, учні профтехучилищ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Організатором проекту є Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

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