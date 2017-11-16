У Житомирі відкрилася виставка до 200-річчя від дня народження художника Айвазовського

Вчора у Житомирі відкрилася художня виставка до 200-річчя від дня народження відомого художника Івана Айвазовського. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, відкриття виставки під назвою «Айвазовський і вірменська дійсність» відбулося у Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці імені О. Ольжича. На виставці представлені репродукції картин відомого художника та історична хроніка його життя.

Організаторами виставки виступили Житомирська обласна община вірмен «Еребуні» та історико-культурний комітет Союзу вірмен України, оскільки Айвазовський має вірменське походження.

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"До уваги відвідувачів представлено 16 репродукцій порівняно маловідомих творів великого художника, присвячених Україні та Вірменії, робіт релігійного характеру, ікон ", - сказано у повідомленні прес-служби облдержадміністрації.

Відвідати виставку усі бажаючі можуть ще протягом 15 днів.

Як відомо, Іван Айвазовський (17 липня 1817, Феодосія — 19 квітня 1900, там само) — видатний художник-мариніст та баталіст вірменського походження. Окрім морської тематики, він працював також і в інших жанрах живопису. Так, Айвазовський є автором понад 6000 різних творів: картин, акварелей, малюнків, тощо. Його полотна прикрашають музеї та приватні зібрання по всьому світу. За понад шістдесят років творчої кар'єри Айвазовський брав участь у більш як 120 художніх виставках, понад половина з яких були персональними.

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