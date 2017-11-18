Встановлений на Одещині пам'ятник чабану внесено до Книги рекордів Гіннеса

Встановлений у Тарутинському районі Одеської області пам'ятник чабану внесено до Книги рекордів Гіннеса, як найвищий у світі.

Про це УНІАН повідомили в етнографічному комплексі «Фрумушика-Нова», на території якого встановлено пам'ятник, де по сусідству розташовується найбільша вівчарська ферма Європи.

Ідея створення скульптури належить власникові комплексу Олександру Паларієву. Висота монумента - 16 метрів 43 сантиметри (17,93 м з постаментом). Вага всієї конструкції - 1080 тонн.

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Як уточнив УНІАН син Паларієва - Володимир Паларієв, реєстрація рекорду «Найвища статуя чабана» відбулася 17 листопада.

«Упродовж приблизно року ми надавали докази: технічну документацію, показання свідків, відеозаписи й інше. Вчора нам повідомили, що в книзі зафіксовано новий світовий рекорд «Найвища статуя чабана», - розповів Паларієв.

На виготовлення монумента пішло 152 кубометри лабрадориту (різновид граніту), загальною вагою 412 тонн.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року монумент, встановлений на території етнографічного комплексу «Фрумушика-Нова» в Тарутинському районі Одеської області було внесено до Національного реєстру рекордів України. Ідея створення скульптури належить власникові комплексу Олександру Паларієву, а втілив її скульптор з Вінницької області Іван Короленко.