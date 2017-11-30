В Одесу прибув фрегат ВМС Франції

До Одеси сьогодні прибув фрегат Військово-морських сил Франції «Гепратт» (F-714 Guepratte).

Читайте такожКомандування ВМС ЗСУ прокоментувало візит до Одеси американського есмінця (відео)Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування Військово-морських сил Збройних сил України, в Одеський морський торговий порт 30 листопада з візитом прибув корабель ВМС Французької Республіки «Гепратт».

Програмою візиту передбачені протокольні зустрічі делегації французького корабля в командуванні ВМС Збройних сил України і в Одеській міській раді. Зазначається, що на екіпаж фрегата чекає культурна програма, зокрема, оглядова екскурсія по місту.

Візит корабля триватиме до 3 грудня.

Довідка УНІАН. Французький військовий фрегат Guepratte класу La Fayette має водотоннажність 3,2 тис. тонн, довжина 125 метрів, ширина 15,4 метра. Озброєння: 8 протикорабельних ракет Exocet, універсальна корабельна установка, зенітно-ракетний комплекс малої дальності.

Має малу радіолокаційну помітність, конструкція корпусу і надбудов проектувалися з використанням так званої технології стелс.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада до Одеси прибув ракетний есмінець Військово-морських сил США «Джеймс Вільямс» (USS James Williams DDG95).