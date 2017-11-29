В Одесу прибув ракетний есмінець ВМС США "Джеймс Вільямс" (відео)

В Одесу сьогодні з дружнім візитом прибув ракетний есмінець Військово-морських сил США «Джеймс Вільямс» (USS James Williams DDG95).

Як передає кореспондент УНІАН, вранці корабель пришвартувався біля причалу №16 пасажирського комплексу Одеського морського торгового порту.

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Як повідомили в порту, прибуття корабля і його швартування планувалися на ранок 28 листопада. Однак свої корективи внесла погода: сильний східний вітер з поривами до 15-20 метрів на секунду і, як результат, шторм. Все це зробило неможливим безпечний захід у гавань і виконання швартових операцій. Відзначається, що за таких метеоумов висадка лоцмана на борт корабля вкрай ускладнена.

«Сьогодні всі ці операції пройшли у штатному режимі», - повідомили в порту.

«Джеймс Вільямс» названо на честь James Eliott Williams (1930-1999), старшини 1-го класу, нагородженого медаллю Пошани США. Корабель належить до типу есмінців «Арлі Берк» (Arleigh Burke). На озброєнні кораблів такого типу - дві пускові установки системи «Іджіс», які дозволяють нести до 56 крилатих ракет «Томагавк», що оснащуються ядерними боєголовками. Також на борту корабля розміщується вертоліт SH-60 Seahawk. Екіпаж есмінця - понад 330 осіб. Повна водотоннажність - понад 9,6 тис. тонн, довжина - 155 м, ширина - 20 м, осадка - 9,4 м. Чотири газові турбіни потужністю 108 тис. кінських сил надають кораблю швидкість до 32 вузлів.

Останнім американським військовим кораблем, який заходив у Чорне море в поточному році, був ракетний есмінець «Портер» (USS Porter DDG-78). Він перебував в його акваторії з 18 серпня по 1 вересня.