Близько 30% українців зустрічають Новий рік з гарним настроєм, 15% - з поганим

Кожен другий українець (51%) у переддень Нового року не відчуває особливого підйому, але і не відчуває негативних емоцій.

Як пише DT.UA, про це свідчать дані опитування Research & Branding Group.

Ще трохи більше чверті (28%) проводжають старий і зустрічають Новий рік переважно з гарним настроєм. Ті ж, у кого в ці дні переважає поганий настрій, залишилися в меншості (14%).

Варто зазначити, що в минулому році про гарний настрій говорили 23% громадян України, про поганий - 20%.

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Дослідження проводилося компанією R&B з 4 по 14 грудня 2017 року серед 1801 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки склала 2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

Як свідчать дані опитування Research & Branding Group, більше половини жителів України (54%) вважають 2017 рік для себе і своїх сімей в чомусь важким, а в чомусь вдалим.