Пам'яті Кузьми: сьогодні минає третя річниця з дня загибелі лідера гурту "Скрябін" (відео)

2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко потрапив у смертельну аварію на Дніпропетровщині.

Сьогодні минає три роки, як не стало Кузьми - лідера гурту "Скрябін". 2 лютого 2015 року близько 07:00 джип Toyota Андрія Кузьменка на великій швидкості зіткнувся з молоковозом. Кузьма загинув на місці, ще до приїзду медиків.

У МВС причиною ДТП назвали перевищення швидкості Андрієм Кузьменком. Почувши звістку про загибель Кузьми, тисячі його прихильників вийшли на Майдан Незалежності у Києві.

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2 лютого щороку люди виходять на головні площі міст України. Вони запалюють лампадки, приносять квіти та співають пісні Скрябіна.