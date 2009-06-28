Стрілянина у київському ресторані

Вчора пізно ввечері один з відвідувачів київського ресторану “Козачок” стріляв на стоянці для машин у відвідувачів ресторану з травматичної зброї.

Як повідомили УНІАН у Дарницькому райуправлінні міліції, на місце інциденту виїжджала міліція, були опитані свідки. За попередніми даними, стріляли з травматичної зброї в повітря. У той же час свідок події К., який побажав залишитися невідомим, повідомив УНІАН, що той, хто стріляв, цілився саме в людей.

“Цей чоловік мало не в`їхав у машину, що виїжджала зі стоянки. Йому зробили зауваження, а він почав на всіх кричати, дістав зброю і почав стріляти”, - сказав співрозмовник агентства. ”Коли всі люди поховалися, він почав стріляти в повітря”, - додав він.

За словами свідка події, ніхто з відвідувачів не постраждав. Свідок К. також повідомив, що у зв`язку з конфліктом він подав заяву в Дарницький райвідділ міліції. Він також зазначив, що не знає, хто саме стріляв. Обставини події з`ясовуються.

Деякі ЗМІ повідомили, що в стрілянині брав участь син Президента Андрій ЮЩЕНКО, проте в Дарницькому райуправлінні міліції цю інформацію спростували. “Це якийсь наклеп”, - сказали в міліції.

Свідок інциденту також підтвердив УНІАН, що син Президента не брав участі в стрілянині.