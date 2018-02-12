"Бориса Апреля більше не існує": Зіанджа розповіла, чому змінила стать та про стосунки з чоловіками

Співачка повернулася на українську сцену після 10 років перерви

Екс-Борис Апрель Зіанджа спричинила фурор виступом на "Голосі країни" - зірка розповіла про свій камін-аут та чому змінила стать.

Про це пише ТСН. Зіанджа розказала, що у 21 був її камін-аут.

"Мої батьки, звичайно ж, сприйняли це дещо болісно. Але я їх розумію. Можу зрозуміти. Тато сказав трохи образливі слова. Він сказав, що "ти для нас померла". Це було дуже сумно почути на свій день народження. Мій камін-аут був на мій день народження", - розповіла зірка.

"Бориса Апреля більше не існує. Він ніколи не повернеться. Його більше немає. Є Зіанджа, вона народилася Зіанджею. Жива. Трохи дивна. Але справжня. Я рада бути нарешті 100% собою. Я знаю, що я не ідеальна", - додала вона.

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Зіанджа зізналася, що часто ходила на побачення в Америці. А от в Україні з цим трохи складніше.

"Були побачення в Америці. І до сих пір мені пише колишній чоловік: "Бачив тебе на сліпих прослуховуваннях "Голосу", можна з тобою сходити на побачення? Плііііз!". Тут, звичайно, різний менталітет. І чоловіки різні, і не має про що поговорити навіть", - додала вона.

Як відомо, відео виступу екс-Бориса Апреля Зіанджи посіло перше місце у трендах YouTube.