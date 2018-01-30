Відео виступу екс-Бориса Апреля Зіанджи посіло перше місце у трендах YouTube

Виступ Бориса Апреля, який повернувся на сцену як трансгендер Зіанджа, став сенсацією на YouTube.

Минулої неділі, 28 січня, на телеканалі "1+1" стартував восьмий сезон вокального талант-шоу "Голос країни". Виступ учасниці конкурсу Зіанджи, екс-Бориса Апреля, спричинив справжній фурор на Youtube та активне обговорення у соціальних мережах.

Відео виступу співачки-трансгендера набрало майже мільйон переглядів на YouTube та посіло перше місце у його трендах. На "сліпих прослуховуваннях" Зіанджа виконала пісню Smashed into you співачки Бейонсе.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, своїм співом Зіанджа зуміла розвернути до себе крісла одразу всіх чотирьох тренерів - Джамали, Потапа, Тіни Кароль та Сергія Бабкіна. Своїм тренером Зіанджа обрала Потапа.