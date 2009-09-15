Черновецький підписав наказ про реставрацію Андріївського узвозу

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про проведення реставрації та ремонту забудови, благоустрою території Андріївського узвозу з реконструкцією інженерних мереж у 2009-2010 роках.

Текст розпорядження від 28 липня 2009 р. №954 оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Проведення реконструкції, розробки всієї техніко-економічної документації має здійснити Відділ капітального будівництва та реконструкції Подільської районної у м.Києві держадміністрації. Райрада, зокрема, має передбачити у проектній документації і художнє освітлення узвозу.

В ході підготовки до проведення робіт з реставрації, благоустрою вулиці Відділ капітального будівництва Подільської РДА спільно з Головним управління економіки та інвестицій КМДА має опрацювати можливість залучення інвестиційних коштів для фінансування робіт з реставрації вулиці.

Відповідно до документу, реконструкцію проїзної частини та тротуарів Андріївського узвозу та реконструкцію інженерних мереж з відповідними роботами з освітлення здійснюватиме КП “Київавтодор” за кошти міського бюджету.

Розпорядженням передбачено, що ГУ комунальної власності КМДА разом з Київським міським бюро технічної інвентаризації має забезпечити Відділ капбудівництва Подільської РДА необхідною інформацією щодо статусу будівель і споруд, розташованих на Андріївському узвозі.

Як повідомляв УНІАН, на початку минулого року прес-служба КМДА інформувала, що реставрація Андріївського узвозу мала розпочатися 2008 р.

Коментуючи журналістам майбутню реставрацію історичного узвозу, 15 лютого 2008 р. начальник Головного управління охорони культурної спадщини КМДА Руслан КУХАРЕНКО запевнив, що висотні будинки на вулиці не споруджуватимуть.

Він зазначив, що востаннє Андріївський узвіз реставрували у 1982 році. Наразі інженерні мережі узвозу зношені, на вулиці немає дощових водостоків, пагорб, на якому розташована Андріївська церква, потребує гідроізоляції тощо.

У свою чергу, Блок Віталія Кличка вимагав торік від керівництва Київради розглянути на пленарному засіданні питання щодо правомірності усіх землевідведень на Андріївському узвозі. Представники блоку заявляли про спроби під приводом реконструкції узвозу легалізувати нову забудову та підвищити поверховість існуючих будинків. “Тільки за оприлюдненою інформацію, на Андріївському узвозі комерційним структурам під забудову відведено близько 16 ділянок”, - стверджували у Блоці Кличка.