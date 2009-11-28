У київському метро виникла нештатна ситуація

У київському метрополітені на 11 хвилин зупиняли рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії.

Про це в телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник прес-служби метрополітену Надія ШУМАК.

За словами Н.ШУМАК, о 14.32 на станції «Чернігівська» у бік станції «Лісова» була зупинка складу з технічних причин. «Машиніст зрозумів, у чому причина, подав заявку на зняття напруги і усунув причину. О 14.42 подачу напруги відновили і о 14.43 поїзди поїхала», - повідомила Н.ШУМАК.

Вона додала, що зупинка руху поїздів становила 11 хвилин, що викликало деякі збої в графіку руху поїздів.

Н.ШУМАК також повідомила, що поїзд, через який виникла ситуація, без пасажирів спрямовано в тупик на ст.м. «Лісова», де його буде оглянуто.