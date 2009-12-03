ВР відхилила закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Верховна Рада України відхилила закон "Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"

Як передає кореспондент УНІАН, парламент не проголосував за ухвалення даного закону в новій редакції з частковим врахуванням пропозицій Президента. За це рішення проголосувало лише 211 із 433 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Парламент не голосував за подолання вето глави держави. В такому разі закон вважається відхиленим.

Законом пропонувалося з дня його опублікування збільшити ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) на сигари та сигарети з фільтром на 20 грн. відповідно за 100 і 1000 штук, на сигарети без фільтра, цигарки та тютюн для куріння на 9 грн. відповідно за 1000 штук і 1 кг, на тютюн і його замінники на 6 грн. за 1 кг, на жувальний і нюхальний тютюн на 2,5 грн. за 1 кг, а у відсотках до обороту реалізації товару (продукції) – на 16%, а також підвищити розмір мінімального податкового зобов`язання зі сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет без фільтра, цигарок з 50 грн. до 62 грн. за 1000 штук, сигарет з фільтром – зі 100 грн. до 130 грн. за 1000 штук

Даний закон був прийнятий Верховною Радою України 22 жовтня 2009 року, але 11 листопада Президент повернув його зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом.