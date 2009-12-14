Тимошенко обіцяє за три місяці роздати 6 млн. актів на землю

На сьогоднішній день в Україні з 6,5 млн. актів, які планувалося видати громадянам, видано близько 500 тис.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила на церемонії вручення актів на землю жителям Васильківського району Київської області.

Вона підкреслила, що уряду вдалося активізувати роботу з безкоштовної видачі земельних актів, і для цього довелося провести кадрові зміни в структурах, що займаються видачею актів.

Прем`єр сподівається, що видачу державних актів на землю в повному обсязі можна буде закінчити за кілька місяців.

«Зараз пішло трішки швидше, я маю на увазі видачу актів, трохи швидше розгортається ситуація. Вчора я була у Львівській області – ми видали майже 3 тис. актів, сьогодні - в Київській. Ми запланували протягом двох-трьох місяців все до останнього акту видати. Це наш план, і я хочу довести його до логічного завершення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Свою участь у церемоніях вручення земельних актів Ю.ТИМОШЕНКО пояснила тим, що хоче особисто переконатися, що кадрові зміни в системі видачі земельних актів дали очікуваний результат, і акти на сьогоднішній день видаються безкоштовно й без зволікання.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО особисто ознайомлюється з ситуацією на місцях, також проводить аналіз професійності роботи кадрів обласних підрозділів Державного комітету із земельних ресурсів України.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою №844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України в 2009 році» від 5 серпня ц.р. затвердив Порядок безкоштовного оформлення й видачі громадянам України в 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки. Уряд виділяє на видачу держактів 507 млн. грн.

При цьому Держкомзем підтвердив реалістичність запровадження спрощеної процедури видачі громадянам актів на землю, згідно з якою до кінця поточного року планується завершити видачу держактів під будівництво й обслуговування житлового будинку і споруд, під індивідуальне селянське господарство в межах населеного пункту й садівництво

21 жовтня ц.р. Кабмін прийняв постанову №1112 «Про додаткові заходи щодо безкоштовного оформлення й видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки», якою було внесено зміни в постанову №844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України в 2009 році».