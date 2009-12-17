У наступні три дні синоптики не обіцяють нічого доброго

У наступні три дні в Україні збережуться складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 18-20 грудня у зв`язку з переміщенням циклонів із Півдня в Україні, крім західних областей, збережуться складні погодні умови: помірні, місцями сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, посилення вітру до 15-22 м/с; на крайньому Півдні - мокрий сніг із дощем, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах ожеледиця.

На Київщині очікується ускладнення погодних умов: сніг, місцями сильний, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Утримається холодна погода з температурою вночі 13-18° морозу, 20 грудня - місцями 20-22°, вдень 9-15° морозу.