Половину Одеської кіностудії ФДМУ оцінив у 31 мільйон гривень

Фонд державного майна України ухвалив рішення виставити на продаж 50,01% пакет акцій ЗАТ "Одеська кіностудія", що перебуває в держвласності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, номінальна вартість держпакета акцій "Одеської кіностудії" становить 31,08 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2007 р. ФДМУ дійшов висновку про недоцільність приватизації ЗАТ "Одеська кіностудія".

Як тоді повідомляли у Фонді, ФДМУ дійшов такого висновку, виходячи з необхідності забезпечення державного контролю за розвитком підприємства за основним профілем діяльності, визнаючи значення Одеської кіностудії художніх фільмів для українського кінематографа і культури в цілому тощо.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Одеська кіностудія" було зареєстровано 2 грудня 2005 р., державна частка становить 50% статутного капіталу плюс 1 акція.

ФДМУ виступив співзасновником ЗАТ "Одеська кіностудія", до статутного фонду якого з боку держави було передано цілісний майновий комплекс державного підприємства "Одеська кіностудія художніх фільмів".

Недержавним співзасновником товариства, за пропозицією Міністерства культури і туризму, виступило ТОВ "Нова кіностудія", яке сплатило 50% статутного капіталу мінус 1 акція товариства шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 31,1 млн. грн.