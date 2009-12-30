Навколо представника України на Євробаченні розгоряється скандал

Група продюсерів і музикантів добиватиметься скасування одноосібного рішення телеканалу УТ-1 про представлення України на пісенному конкурсі “Євробачення” Василем ЛАЗАРОВИЧЕМ.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявила головний продюсер “Нового каналу” Оксана ПАНАСІВСЬКА.

Вона зауважила, що визначення конкурсанта від України на конкурс “Євробачення” може відбуватися двома шляхами. Зокрема, О.ПАНАСІВСЬКА нагадала, що Національна телекомпанія України може проводити відбірковий конкурс, за результатами якого визначається переможець, та ухвалювати рішення кулуарно щодо представника від України. В той же час, зауважила вона, складається враження, що рішення про те, що Україну на “Євробаченні” представлятиме співак-початківець В.ЛАЗАРОВИЧ, приймав одноосібно президент НТКУ Василь ІЛАЩУК.

О.ПАНАСІВСЬКА нагадала, що навколо визначення конкурсантів від України у попередні роки відбувалося чимало скандалів, і тому, аби уникнути нових звинувачень, варто було б провести відбірковий конкурс, за допомогою якого не тільки журі, а й населення України визначило претендента.

“Телеканал, який існує за рахунок платників податків, просто не має права не враховувати думку населення України. Це дико”, - сказала вона.

О.ПАНАСІВСЬКА додала, що група продюсерів та музикантів звертатиметься і до нині чинного, і до наступних Президентів “з вимогою відмінити рішення НТКУ”. “Ми переконані, що тільки в чесній боротьбі і у відбірковому конкурсі в березні 2010 року країна повинна дізнатися про справжнього переможця, який поїде на “Євробачення”, - сказала вона.

У свою чергу музичний продюсер Олена МОЗГОВА наголосила, що ніхто не має претензій безпосередньо до В.ЛАЗАРОВИЧА, але спосіб, в який ухвалювалося рішення, що саме він представлятиме України, викликає здивування. “Канал (НТКУ – УНІАН) державний, а не приватний, і не спитати думки населення дивно”, - сказала вона. О.МОЗГОВА наголосила, що саме проведення відбіркових конкурсів є найбільш правильним та демократичним способом обрання переможців.

Зі свого боку співак Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ наголосив, що досі незрозуміло, за якими критеріями НТКУ ухвалював відповідне рішення. Він нагадав, що сам неодноразового заявляв про свій намір брати участь у відбіркових конкурсах для представлення України на “Євробаченні”. Більше того, за словами В.КОЗЛОВСЬКОГО, він мав намір представляти Україну з піснею, яка буде написана “представниками народу”, та пропонував всім українцям надсилати тексти пісень та музику до них на свою електронну адресу. “Коли мені розповіли, що їде ЛАЗАРОВИЧ, я був здивований. За якими критеріями його обрали. Адже до цього на конкурс їздили ті виконавці, які дійсно користувалися підтримкою українців”, - сказав він.

В свою чергу телевізійний продюсер шоу “Фабрика зірок-3” Олексій ГОНЧАРЕНКО зазначив, що всі відомі виконавці, які впродовж минулих років представляли Україну на пісенному конкурсі, не боялися проходити на рівні з усіма відбіркові тури та доводити, що саме вони гідні боротися за призове місце на “Євробаченні”. “Для сьогоднішнього часу та ситуація, яка сталася, вона просто недопустима. Потрібно проводити чесні конкурси”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня стало відомо, що Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2010» представлятиме Василь ЛАЗАРОВИЧ. Таке рішення майже одноголосно прийняла художня рада Національної телекомпанії України. З 11 членів художньої ради 10 підтримали кандидатуру В.ЛАЗАРОВИЧА. Президент НТКУ Василь ІЛАЩУК зазначив, що В.ЛАЗАРОВИЧ гідно представить своїм бас-баритоном Україну в Норвегії. “Було вирішено, щоб не створювати ажіотажу довкола конкурсу «Євробачення», обрати представника шляхом внутрішнього голосування», - сказав В.ІЛАЩУК.

Як інформує НТКУ, В.ЛАЗАРОВИЧ народився у 1981 році на Прикарпатті. Відомий як учасник мюзиклу ”Екватор”, де зіграв Олександра ІІ. Виступав на конкурсі ”Слов’янський базар”, на конкурсі ”Нова хвиля” у Юрмалі в 2007 році, зайняв 9-те місце.

Цього року конкурс “Євробачення” проходив у Москві. Наступний конкурс пісні “Євробачення” пройде в норвезькому Осло.