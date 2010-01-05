Кабмін затвердив ТЕО другої черги комплексу «Вектор»

Кабінет міністрів України схвалив техніко-економічне обгрунтування будівництва другої черги комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки й поховання радіоактивних відходів із територій, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (комплекс ”Вектор”).

Відповідне розпорядження Кабміну (від 23 грудня 2009 р. №1605-р) оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, загальна вартість будівництва другої черги об`єкту становитиме 518,955 млн. грн., у т.ч. вартість обладнання - 214,88 млн. грн., будівельно-монтажних робіт – 168,454 млн. грн. Будівництво другої черги передбачається виконати протягом 4 років. Термін експлуатації – 50 років. Обсяг зберігання твердих радіоактивних відходів на комплексі після введення другої черги становитиме 47,7 тис. кубометрів.

ТЕО розроблено Науково-технічним центром із дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання (м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.).

Як повідомляв УНІАН, будівництво комплексу «Вектор», який є складовою частиною Промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів, передбачене ”Комплексною програмою поводження з радіоактивними відходами”, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 25.12.02 р. №2015, і зумовлене необхідністю переведення РАВ, які виникли внаслідок аварії, в екологічно безпечний контрольований стан.

Будівництво комплексу розпочато в 1998 році. Першу чергу комплексу здано в експлуатацію наприкінці 2007 року. Замовником будівництва комплексу виступає ДСП ”Техноцентр”. Комплекс будується за технологією Nukem Technologies (Німеччина) Проект фінансується за кошти Європейського Союзу в рамках програми ТАСIS.