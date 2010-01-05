Росія знову почала антидемпінгове розслідування проти українських труб

Міністерство промисловості і торгівлі Російської Федерації ухвалило рішення про початок повторного антидемпінгового розслідування щодо імпорту окремих видів сталевих труб з України на митну територію Росії.

Про це повідомляється на сайті Мінпромторгівлі РФ.

У повідомленні наголошується, що рішення ухвалено на підставі результатів розгляду заяв, поданих ВАТ «Виксунський металургійний завод», ВАТ «Волзький трубний завод», ВАТ «Челябінський трубопрокатний завод», ВАТ «Первоуральський новотрубний завод», ВАТ «Таганрозький металургійний завод», ВАТ «Синарський трубний завод» і ВАТ «Северський трубний завод».

Зокрема, повторне антидемпінгове розслідування буде проведено щодо імпорту обсадних труб, нафтогазопровідних і гарячедеформованих труб загального призначення.

Рішення про розслідування ухвалено відповідно до Федерального закону від 8 грудня 2003 р. № 165-ФЗ «Про спеціальні захисні, антидемпінгові і компенсаційні заходи при імпорті товарів».

Як повідомляв УНІАН, Україна і Росія наприкінці 2009 року домовилися про поставки у 2010 році українських труб до РФ без сплати антидемпінгового мита.

Довідка УНІАН. Угоду про врегулювання поставок окремих видів українських сталевих труб на митну територію Росії було підписана 13 січня 2005 року, вона давала можливість українським виробникам/експортерам здійснювати поставки на російський ринок без сплати антидемпінгового мита у розмірі від 8,9% до 55,3% (залежно від типу труб), введеного російською стороною за наслідками антидемпінгового розслідування.

Термін дії документа закінчився 31 грудня 2009 року.