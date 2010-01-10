У Луганську через пожежу евакуювали п’ятиповерхівку

У Луганську через пожежу в п’ятиповерховому будинку евакуйовували понад 30 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа виникла вчора о 09.30 внаслідок необережного поводження з вогнем при використанні розчинника.

В результаті постраждали троє осіб, яких з опіками різних ступенів тяжкості було госпіталізовано. Крім того, через щільне задимлення верхніх поверхів рятувальники МНС евакуювали 33 особи, з них 4 - за допомогою автодрабини.

О 10:45 двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.