Підліток отримав поранення від вибуху саморобного пристрою

Учора у Полтаві з пораненням доставили до приймального відділення дитячої міської лікарні хлопця, 1996 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, він отримав поранення у ногу внаслідок вибуху саморобного пристрою.

Стан здоров’я постраждалого задовільний. Триває розслідування.