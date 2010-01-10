Підліток отримав поранення від вибуху саморобного пристрою

12:15, 10 січня 2010
Суспільство
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Повідомлення з Полтави

Учора у Полтаві з пораненням доставили до приймального відділення дитячої міської лікарні хлопця, 1996 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, він отримав поранення у ногу внаслідок вибуху саморобного пристрою.

Стан здоров’я постраждалого задовільний. Триває розслідування.

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