У луганській лікарні досі шукають 6 медпрацівників (фоторепортаж)

У зруйнованій вибухом Луганській міській лікарні №7 триває пошук 6 медичних працівників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Серед них, зокрема, завідуючий реанімаційним відділенням, лікар-реаніматолог, медична сестра відділення функціональної діагностики, медична сестра неврологічного відділення.

Тривають рятувальні роботи, уточнюються дані щодо медичних та техногенних наслідків вибуху.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня о 08.52 у Луганську, в п`ятиповерховій будівлі міської лікарні №7, на четвертому поверсі, за попередніми даними, стався вибух кисневого балону. На момент вибуху в будівлі медзакладу перебували 366 осіб (261 хворий і 105 осіб медперсоналу).

За даними МНС, станом на 07:00 з-під завалів звільнено і врятовано 4 осіб, а також вилучені тіла 8 загиблих, доля 8 осіб залишається невідомою.

Фото УНІАН