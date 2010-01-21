Ющенко вітає рішення про збільшення статутного фонду компанії «Сарматія»
Про це заявив представник Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає рішення акціонерів міжнародної трубопровідної компанії «Сарматія» стосовно збільшення статутного фонду компанії на 5 млн. польських злотих - до 14 млн.
|Богдан Соколовський
«Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який був ініціатором створення цієї компанії спільно з лідерами низки держав (Азербайджан, Грузія, Литва, Польща), вітає остаточне рішення акціонерів», – сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.
За оцінкою глави Української держави, збільшення статутного фонду посилить економічну спроможність міжнародної компанії у розбудові Євро-Азійського нафтотранспортного коридору і створить передумови для ефективного залучення коштів Європейської комісії.
«Слід очікувати подальшого наповнення практичним змістом проекту ЄАНТК спільно з європейськими інституціями», – переконаний представник Президента.
Під час зборів акціонери також внесли низку змін до статуту «Сарматії» з метою полегшити її взаємодію з європейськими партнерами на основі європейського права.
Як повідомляв УНІАН, 20 січня акціонери міжнародної трубопровідної компанії «Сарматія» вирішили збільшити статутний капітал компанії на 1,8 млн. дол. – до 5 млн. дол.
«Сарматія» збільшує статутний капітал для того, щоб профінансувати ряд робіт, виконання яких необхідно для отримання коштів Єврокомісії на реалізацію проекту Евро-Азійського нафтотранспортного коридору.
ЄС може виділити на будівництво трубопроводу і технічну підтримку проекту близько 110 млн. євро, що становить близько 25% вартості будівництва трубопроводу через польську територію. Решту коштів «Сарматія» планує залучити від європейських фінансових інституцій і приватних інвесторів.
Довідка УНІАН. Національні нафтотранспортні компанії України і Польщі – «Укртранснафта» і PERN Przyjazn – створили компанію «Сарматія» влітку 2004 року для отримання допомоги з боку Єврокомісії у розмірі 2 млн. євро на підготовку ТЕО проекту «Одеса-Броди-Плоцк».
По 24,75% акцій «Сарматії» належать українській «Укртранснафті», польській PERN Przyjazn, азербайджанській Socar і грузинській GOGC, 1% акцій компанії належить литовській AB.