Ющенко вітає рішення про збільшення статутного фонду компанії «Сарматія»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає рішення акціонерів міжнародної трубопровідної компанії «Сарматія» стосовно збільшення статутного фонду компанії на 5 млн. польських злотих - до 14 млн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявив представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який був ініціатором створення цієї компанії спільно з лідерами низки держав (Азербайджан, Грузія, Литва, Польща), вітає остаточне рішення акціонерів», – сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За оцінкою глави Української держави, збільшення статутного фонду посилить економічну спроможність міжнародної компанії у розбудові Євро-Азійського нафтотранспортного коридору і створить передумови для ефективного залучення коштів Європейської комісії.

«Слід очікувати подальшого наповнення практичним змістом проекту ЄАНТК спільно з європейськими інституціями», – переконаний представник Президента.

Під час зборів акціонери також внесли низку змін до статуту «Сарматії» з метою полегшити її взаємодію з європейськими партнерами на основі європейського права.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня акціонери міжнародної трубопровідної компанії «Сарматія» вирішили збільшити статутний капітал компанії на 1,8 млн. дол. – до 5 млн. дол.

«Сарматія» збільшує статутний капітал для того, щоб профінансувати ряд робіт, виконання яких необхідно для отримання коштів Єврокомісії на реалізацію проекту Евро-Азійського нафтотранспортного коридору.

ЄС може виділити на будівництво трубопроводу і технічну підтримку проекту близько 110 млн. євро, що становить близько 25% вартості будівництва трубопроводу через польську територію. Решту коштів «Сарматія» планує залучити від європейських фінансових інституцій і приватних інвесторів.

Довідка УНІАН. Національні нафтотранспортні компанії України і Польщі – «Укртранснафта» і PERN Przyjazn – створили компанію «Сарматія» влітку 2004 року для отримання допомоги з боку Єврокомісії у розмірі 2 млн. євро на підготовку ТЕО проекту «Одеса-Броди-Плоцк».

По 24,75% акцій «Сарматії» належать українській «Укртранснафті», польській PERN Przyjazn, азербайджанській Socar і грузинській GOGC, 1% акцій компанії належить литовській AB.