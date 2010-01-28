Кабмін дозволив держзакупівлі через "фірмових" посередників

Кабінет міністрів України дозволив здійснювати державні закупівлі не тільки у виробників продукції, але й у їхніх представників.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на вчорашньому засіданні уряду журналістам повідомив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

«Ми прийняли постанову, згідно з якою держзакупівлі можна здійснювати у представників виробників продукції, оскільки деякі виробники займаються продажем продукції не безпосередньо, а через своїх представників», – сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Нагадаємо, на сьогоднішній день діє норма, що дозволяє здійснювати державні закупівлі лише у виробників продукції.