Луценко: і БЮТ, і Партія регіонів готують масові акції

Перший заступник міністра, в.о. міністра внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що і БЮТ, і Партія регіонів готують масові акції після президентських виборів.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я точно знаю, що обидві сили, які зіткнуться на цих виборах, готують масові вуличні акції. І це одна з найбільших проблем, які можуть сколихнути країну після виборчого процесу”, - зазначив керівник МВС.

“Тим не менше, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, - я розраховую на те, що якщо вибори будуть таким ж спокійними і прозорими, як у першому турі, то будь-які демонстрації не будуть нести за собою загрози соціальних збурень. Можливо, будуть протести, можливо, будуть демонстрації підтримки, на що у вільній країні кожен має право… І я обіцяв і обіцяю: будь-які масові акції будуть знаходити з боку МВС лише захист, під якими б прапорами вони не збиралися».

Разом з тим, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що у разі, якщо будуть спроби захоплення судових та адміністративних приміщень, спроби підкупу виборців, вкидання бюлетенів тощо, міліція буде діяти чітко та адекватно.