У Києві затримано жителя Донеччини з вибухівкою

У Шевченківському районі Києва на вулиці затримано жителя одного із селищ Донецької області, у якого вилучено 400 г вибухівки і два електродетонатори.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Як повідомляв УНІАН, учора голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в інтерв`ю телеканалу «Інтер» заявив, що в рамках здійснення спеціальної операції співробітники СБУ затримали на Майдані Незалежності громадянина Грузії з тротилом та електродетонаторами. За його словами, затриманий громадянин 1968 р.н., також у нього було виявлено зброю.

З повідомлення МВС не зрозуміло, чи йдеться про те саме затримання.