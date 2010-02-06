У Києві затримано жителя Донеччини з вибухівкою
11:42, 06 лютого 2010Суспільство
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Повідомлення МВС
У Шевченківському районі Києва на вулиці затримано жителя одного із селищ Донецької області, у якого вилучено 400 г вибухівки і два електродетонатори.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.
Як повідомляв УНІАН, учора голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в інтерв`ю телеканалу «Інтер» заявив, що в рамках здійснення спеціальної операції співробітники СБУ затримали на Майдані Незалежності громадянина Грузії з тротилом та електродетонаторами. За його словами, затриманий громадянин 1968 р.н., також у нього було виявлено зброю.
З повідомлення МВС не зрозуміло, чи йдеться про те саме затримання.
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