СБУ затримала на Майдані чоловіка з вибухівкою і зброєю

В рамках здійснення спеціальної операції співробітники СБУ затримали на Майдані Незалежності громадянина Грузії з тротилом та електродетонаторами.

Про це заявив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

За його словами, затриманий громадянин 1968 р.н., також у нього було виявлено зброю.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що за цим фактом порушено кримінальну справу, і слідством «серйозно відпрацьовується версія щодо можливості або намірів цієї особи вчинити злочин, або організувати конкретний вибух на одному з місць масових акцій на майданах міста Києва».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також зазначив, що співробітники СБУ перевіряють наявність у цього громадянина українського паспорта та законність його отримання. Він зазначив, що цю справу розслідує СБУ та прокуратура столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у зв’язку з цим випадком Служба безпеки посилила заходи щодо забезпечення безпеки громадян під час масових акцій.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО звертається до громадян не втрачати пильність. «Просимо громадян не втрачати пильність і допомагати нам. Якщо є хоч якась підозра: будь-яка покинута сумка, будь-які проводи, підозріла поведінка на майданах, де йдуть масові акції. Це Ваше право бути там, але не втрачайте пильність. Будь-яка підозра, будь-ласка, одразу звертайтесь до нас, або до представника правоохоронних органів, якого побачите поруч», - сказав він.