На дільниці у Харківській області зникли списки виборців

13:09, 07 лютого 2010
Суспільство
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Прокурора повідомили

На виборчій дільниці №39 в Зачепилівському районі Харківської області зникли списки виборців

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням голову Зачепилівської райдержадміністрації Івана ЗАГНІЯ.

За його словами, близько 17.00 6 лютого в Зачепилівський райвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що на дільниці №39 зникли списки виборців.

«Голова виборчої комісії цієї дільниці разом з посадовцями комісії повідомили, що близько 21.00 06.02.2010 одержали другі екземпляри списків виборців в окружній виборчій комісії в Краснограді», - зазначив І.ЗАГНІЙ.

І.ЗАГНІЙ акцентував, що рішення прокуратури по суті ухвалюватиметься після вивчення всіх обставин сьогодні. Про надзвичайну ситуацію повідомлено прокурора району.

 

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