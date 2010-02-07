Штаб Януковича: на Львівщини зафіксували виборчі «каруселі»
17:49, 07 лютого 2010Суспільство
2448 0
Представник назвав ДВК у Самбірському р-ні
На двох виборчих дільницях Самбірського району Львівщини було зафіксовано спроби організації «каруселей» з виборчими бюлетенями.
Про це сьогодні повідомив під час прес-конференції перший заступник керівника виборчого штабу кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА Леонід МЕЛЬНИК.
Він поінформував, що «каруселі» зафіксували на ДВК №61 (с.Луки Самбірського району) та ДВК № 62 (с. Острів Самбірського району) ТВО 126. За його словами, було затримано осіб, «які з рук в руки передавали бюлетені», а також було зафіксовано видачу одній особі кілька бюлетенів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter