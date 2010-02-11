Дільниці в день виборів «мінував» колишній офіцер міліції

Працівники СБУ 10 лютого в Луганську затримали колишнього офіцера міліції, члена міської громадської організації «Наш Президент 2010», який під час голосування у другому турі президентських виборів 7 лютого з метою перешкоджання голосуванню здійснив низку анонімних телефонних дзвінків про замінування приміщень 4 виборчих дільниць на Луганщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, вказана особа анонімно повідомила про замінування виборчих дільниць №88 (місто Лутугине), №95 (село Успенка), №120 та 121 (село Розкішне Лутугинського району), в результаті чого на декілька годин було призупинено роботу вказаних виборчих дільниць.

Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, за даним фактом органами прокуратури порушено кримінальну справу за ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України.

Також голова СБУ повідомив, що під час розслідування кримінальної справи було встановлено, що для виконання злочинного задуму колишній міліціонер придбав телефонні картки для мобільного телефона, яких одразу позбувся після дзвінків.

Правоохоронні органи вживають заходів для встановлення його можливих спільників, замовників та осіб, що організували і фінансували цю протиправну акцію.