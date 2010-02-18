ВР звинувачують в «цинічному знущанні над демократією»

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» і громадянський рух «Справжні кияни» вимагають призначити вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на 27 червня 2010 року. Про це йдеться у зверненні головного координатора громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталія ЧЕРНЯХОВСЬКОГО і учасника ініціативної групи громадянського руху «Справжні кияни» Гліба ЛЄШКОВА до народних депутатів і громадськості, текст якого переданий в УНІАН.

На думку активістів, постанова № 1889-VI про скасування місцевих виборів, призначених на 30 травня 2010 року (проект внесений депутатом Юрієм КАРМАЗІНИМ від фракції НУ–НС і прийнятий Верховною Радою 16 лютого. – УНІАН), – «це цинічне знущання над демократією». Аргументуючи свою точку зору, автори звернення посилаються на статтю 141 Конституції України, в якій вказано, що сільські, селищні і міські голови обираються строком на чотири роки. При цьому лідери громадських рухів зазначають, що останні вибори відбулися 26 березня 2006 року, а мери і депутати приступили до своїх обов’язків в квітні 2006 року – таким чином, навіть попередня дата виборів (30 травня 2010 року – УНІАН) продовжувала їх повноваження.

«Постанова, прийнята за ініціативою КАРМАЗІНА, є знущанням зі здорового глузду і створює ситуацію повної невизначеності – дату наступних виборів не призначено. Це затримає в кріслах нинішніх мерів-корупціонерів і депутатів-мародерів, які радісно продовжать дерибанити землю, розкрадати місцеві бюджети і загарбувати комунальну власність. І якщо їх поки не вдається притягати до кримінальної відповідальності, їх потрібно хоча б міняти», – вважає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Нові вибори приведуть до влади нових людей. Це спосіб позбавитися від колишньої влади на місцях, яка суцільно загрузла в корупції. Ми не знаємо, які результати принесуть нові вибори – добрі або погані, але для зміни ситуації від старого керівництва потрібно позбавлятися», – підкреслює Г.ЛЄШКОВ.

При цьому лідери громадських рухів застерігають, що відміна виборів органів місцевого самоврядування може призвести до абсурдного сценарію, а саме – закріплення довічного мерства і депутатства та передачі крісел мерів і депутатських мандатів у спадщину.

«Відміна або перенесення будь-яких виборів під різними надуманими приводами (як то вічна криза, хронічна відсутність бюджету, необхідність «стабільності») означає консервацію зла і стабілізацію беззаконня», – підкреслюється у зверненні.

Від імені ГК «Форум порятунку Києва» і ГР «Справжні кияни» лідери закликають «всіх свідомих і небайдужих до долі країни» підняти всеукраїнський громадський опір і не відступати до тих пір, поки не буде призначено найближчу дату чергових виборів до місцевих органів влади.

При цьому В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ і Г.ЛЄШКОВ виступають на підтримку призначення чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на 27 червня 2010 року, що пропонується проектом постанови ВР (реєстр. № 6077), поданому 17 лютого 2010 року позафракційними депутатами Володимиром КАПЛІЄНКОМ і Геннадієм ЗАДИРКОМ.

Водночас активісти вважають неприйнятним проект постанови ВР № 6077-1 (внесений Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, НУ–НС. – УНІАН), яким вибори в місцеві ради пропонується перенести на 31 жовтня 2010 року.

Також, лідери громадських рухів кваліфікують як такі, що не відповідають суспільним інтересам проект постанови № 6068 (запропонований Оксаною БІЛОЗІР, НУ–НС. – УНІАН), який відсовує проведення виборів на 26 вересня 2010 року, і проект № 6068-1 (внесений Миколою ТОМЕНКОМ, БЮТ. – УНІАН), який передбачає проведення виборів 27 березня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого 2010 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році» (постанова № 1648-VI від 20 жовтня 2009 року).

За дане рішення проголосувало 250 з 420 зареєстрованих народних депутатів. Зокрема, 169 представників Партії регіонів, 32 – блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» (в основному депутати від груп «Єдиний Центр», «За Україну!» і Української Народної Партії), 27 – Компартії України, 19 нардепів від Блоку Литвина і 1 представник від БЮТ (Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО).

Цією постановою скасовується рішення парламенту, яким передбачалося проведення виборів 30 травня 2010 року. Водночас в документі не вказана дата, на яку перенесені вибори. У постанові наголошується, що профільний комітет парламенту має підготувати відповідне рішення.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН запропонував на наступному пленарному тижні прийняти законопроект, яким передбачається внесення змін до Конституції України в частині строків проведення виборів до місцевих органів влади, і направити його до Конституційного Суду України.