До трагедії у лікарні № 7 призвела ціла низка причин

Балон, який вибухнув 18 cічня у лікарні Луганська, було наповнено не медичним киснем, а сумішшю газів.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду, посилаючись на висновки експертів.

Крім того, згідно з висновками експертів, до трагедії у лікарні № 7 призвела ще ціла низка причин. Зокрема, встановлено, що персонал не навчений роботі з балонами зі стисненими та зрідженими газами; газові балони у лікарні зберігалися не у визначеному місці; в установі не діяв відомчий контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів з використання балонів зі стисненими і зрідженими газами.

Щоб запобігти подібній трагедії у майбутньому, Держгірпромнагляд провів перевірки лікарень та станцій, на яких наповнюють кисневі балони. Виявилося, що грубі порушення у медичних закладах є системним явищем. Провівши 1288 перевірок, інспектори вилучили майже 800 балонів з киснем, які знаходилися в приміщеннях лікарень (подібне порушення призвело до численних жертв у луганській лікарні), а експлуатацію ще близько 2,5 тис прийшлося тимчасово зупинити через порушення правил безпечної експлуатації, поінформували в Держгірпромнагляді.

Всього фахівцями Комітету виявлено 9 тис. 225 порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці. До адміністративної відповідальності притягнуто 808 працівників, з них 284 – керівники лікувальних закладів.

Під час перевірок станцій, що наповнюють балони киснем, виявилося, що на території України лише 24 станції мають відповідні ліцензії, які гарантують якість медичного кисню.

Держгірпромнагляд прийняв рішення посилити вимоги до використання стислого та скрапленого кисню. При виявленні порушень Комітет буде вживати відповідних заходів, включно до анулювання дозволу на виконання робіт, пов’язаних з наповненням балонів.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у лікарні № 7 в Луганську стався вибух кисневого балону, загинули 16 осіб.

Після цього Держгірпромнагляд розпочав позапланові перевірки лікувально-профілактичних установ щодо забезпечення безпечного використання кисневих та інших балонів з газом.