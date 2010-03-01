Рейсовий автобус зіткнувся з Porsche Cayenne і перевернувся

Поблизу села Червоне у Немирівському районі Вінницької області в результаті зіткнення з автомобілем перевернувся рейсовий автобус, в якому було 15 пасажирів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-центрі Управління Державтоінспекції у Вінницькій області.

За повідомленням, 28 лютого близько 9:45 на автодорозі «Львів-Кіровоград-Знам’янка» 46-річний житель Дніпропетровська, водій автомобіля Porsche Cayenne виїхав на смугу зустрічного та скоїв зіткнення з автобусом «Еталон», що рухався за маршрутом «Тульчин-Київ» й віз 15 пасажирів.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля отримав численні травми і був госпіталізований в Немирівську центральну районну лікарню, а 18-річна пасажирка автобуса із черепно-мозковою травмою госпіталізована у Тульчинську центральну райлікарню.

За даним фактом проводиться розслідування.