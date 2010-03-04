До України прибула для модернізації перша партія літаків ВПС Індії

Сьогодні до аеропорту «Київ» прибула перша партія з 5 військово-транспортних літаків ВПС Індії, на яких буде виконано капітальний ремонт і модернізація. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Антонов».

У повідомленні зазначається, що модернізацію літаків здійснюватиме ДП «Завод 410 Цивільної авіації» (м. Київ) за участю ДП «Антонов» та інших підприємств авіаційної промисловості України. На «Заводі 410» організовано індійське представництво.

При цьому зазначається, що фахівці «Антонов» завершили випуск конструкторської документації з модернізації парка індійських Ан-32.

За бажанням замовника встановлюється сучасне устаткування, що дозволяє підвищити безпеку польотів (українського і зарубіжного виробництва).

Зокрема, устаткування попередження зіткнення літаків у повітрі, раннього попередження зіткнення із землею, система супутникової навігації, літакові далекоміри, модернізовані радіовисотоміри, новий радіолокатор з двома багатофункціональними індикаторами, нове кисневе устаткування, покращені крісла екіпажа. Всього встановлюється близько 25 найменувань устаткування.

Як відзначає генеральний конструктор АНТК ім. Антонова Дмитро КИВА, «досягнута угода про модернізацію індійських Ан-32 є результатом великої попередньої роботи. Безумовно, вона є дуже важливим кроком у зміцненні співпраці між нашими країнами. Крім того, у виконанні робіт в рамках цього контракту впродовж більш як 5 років будуть задіяні тисячі людей».

Після доопрацювання будуть проведені випробування зі знов встановленим устаткуванням, за підсумками яких літаки будуть пред`явлені індійському замовникові.

Нагадаємо, підписання контракту на модернізацію 105 літаків Ан-32 ВПС Індії відбулося 15 червня 2009 року. Відповідно до домовленості, перші 40 літаків будуть модернізовані в Україні, а решта 65 – на авіазаводі індійських ВПС BRD-1 в Канпурі (Північна Індія).