У 10 школах Севастополя викладають захист прав споживачів

У 10 севастопольських школах на сьогодні викладають курс «Захист прав споживачів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Севастопольського управління із захисту прав споживачів Олександр ШМІДМАН на брифінгу.

За твердженням О.ШМІДМАНА, у введенні курсу із захисту прав споживачів у школах міста Севастополь і Миколаїв були першовідкривачами.

Причому, додав він, «якщо в 2008 році це було 4 школи, то сьогодні - 10 шкіл, і є перспектива, що в найближчі 2-3 роки більшість навчальних закладів міста, і йдеться не лише про середню школу, введе даний курс».

Також, за інформацією начальника управління, Севастополь є одним із 7 регіонів України, де реалізується регіональна програма із захисту прав споживачів.

Довідка УНІАН. Усього в Севастополі налічується 65 середніх шкіл. 15 березня відзначався Всесвітній день прав споживачів.