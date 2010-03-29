Викладача університету піймали з двома каністрами сировини для наркотиків
13:49, 29 березня 2010Суспільство
3747 0
Інцидент у Львові
Співробітники Личаківського райвідділу міліції затримали у центрі Львова 53-річного чоловіка, у якого було вилучено 2 каністри ангідриду оцтової кислоти (прекурсору), що є сировиною для виготовлення наркотиків.
Про це повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.
За його словами, чоловіка затримали на вулиці Пекарській у Львові, а вага вилученого прекурсору становить 10,29 кг.
Як поінформувало УНІАН компетентне джерело у правоохоронних органах, чоловік, якого затримали із сировиною для виготовлення наркотиків, працює старшим викладачем у Львівському національному медичному університеті ім. Д.Галицького.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter