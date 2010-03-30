Національний банк України (НБУ) не має наміру допускати суттєвого зміцнення гривні.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він підкреслив, що в п`ятницю, 26 березня, Нацбанк вийшов на ринок із інтервенцією за курсом 7,93 грн./дол. Це стало першим випадком у 2010 році, коли НБУ девальвував курс інтервенцій, оскільки в четвер він купував долари за курсом 7,925 грн./дол. У п`ятницю гривня продовжила повільне зміцнення. На міжбанківському ринку цього дня українська валюта зміцнилася до американської на 0,1%.

Таким чином, економіст прогнозує, що обмінний курс протягом 2010 року залишатиметься близьким до 8 грн./дол. За минулий тиждень українська валюта зміцнилася до долара на 0,7%, тоді як із початку року зміцнення становило 1,1%.

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю, 26 березня, на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9080/7,9220 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,8990/7,9105 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні підвищилися - 7,9030/7,9115 грн./дол.