Крим відправить до Москви освящені на мощах ікони

Завтра, 2 квітня, в Криму на мощах святителя Луки освятять 70 ікон, які будуть відправлені до лікарень Москви постраждалим під час терактів у метро 29 березня.

Як зазначено в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, ікони Святителя Луки освятить митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР за підтримки товариства православних лікарів Криму і представника консульства Російської Федерації в Сімферополі.

Акцію молитовної підтримки проведуть у Свято-Троїцькому монастирі в Сімферополі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 29 березня на станціях "Луб`янка" і "Парк культури" Сокольницької лінії Московського метрополітену сталися два вибухи з інтервалом трохи більш півгодини. В результаті терактів загинули 39 осіб, постраждали 95 пасажирів метро.

За даними Міністерства охорони здоров’я РФ, на 1 квітня в лікувальних установах перебувають 88 постраждалих від вибухів.

Правоохоронні органи РФ порушили кримінальну справу за статтею «тероризм».