Азаров: Україна готова до поглиблення співпраці з Росією

Україна готова до поглиблення співпраці з Російською Федерацією у багатьох галузях, заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з першим заступником глави уряду Російської Федерації Ігорем ШУВАЛОВИМ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

М.АЗАРОВ також наголосив, що Україна і Росія відновлюють конструктивний діалог для поглиблення економічного, наукового та гуманітарного співробітництва.

«Ми готові запропонувати російській стороні розглянути співпрацю у сфері ядерної енергетики, аерокосмічній галузі, - відзначив Н.АЗАРОВ – Я можу назвати ще десяток галузей, де співпраця є перспективною і потенційно успішною. Всі пропозиції з цього приводу ми маємо намір внести на засідання міжурядового комітету з економічного співробітництва у квітні», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він відзначив, що сьогодні існує ряд проблемних питань між двома країнами, які виникли здебільшого через недостатній діалог України і Росії, і висловив упевненість, що в рамках механізмів двосторонніх комісій всі існуючі на сьогодні проблеми буде розв`язано.

У свою чергу І.ШУВАЛОВ сказав, що всі названі М.АЗАРОВИМ напрями співпраці відповідають також інтересам Росії і можуть бути реалізовані в рамках фонду високих технологій ЄврАзЕс: «У цього фонду є достатньо фінансових ресурсів для того, щоб підтримувати великі проекти, зокрема, і у сфері освоєння космосу, авіабудування, ядерної енергетики».

Також І.ШУВАЛОВ відзначив, що Україні і РФ потрібно докладно обговорити питання правового статусу трудових мігрантів для поліпшення їх соціального захисту і врегулювання міграційних потоків.