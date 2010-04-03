Вогепальну зброю крали з приватних будинків на продаж

На Тернопільщині затримали трьох осіб, які займалася продажем краденої вогнепальної зброї.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, оперативники обласного УБОЗ отримали інформацію, що один із мешканців села Кути Шумського району переховує вдома незареєстрований нарізний карабін. Перевіривши вилучену зброю, правоохоронці встановили, що її влітку 2009 року викрали з приватного будинку у Вишгородському районі Київської області. Відтак оперативники провели обшуки у будинках ще двох мешканців села. Вдома в одного із них вони вилучили два пістолети калібрів 6,3 та 9 мм. Окрім цього, у схованці знайшли два споряджені магазини та майже 50 набоїв.

Правоохоронцям також вдалося з’ясувати, що чоловіки встигли продати дві мисливські рушниці, отримавши понад тисячу доларів..

Як встановили правоохоронці, усю зброю зловмисники минулого року викрали у Київській області з приватного помешкання, збували її на території Тернопільської та Рівненської областей.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за незаконний збут зброї та крадіжку.